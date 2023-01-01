دينار مقدوني إلى دولار كندي

تحويل MKD إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٢٣٫٢٩ cad

1.00000 MKD = 0.02329 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:52 UTC
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MKD إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066388.63091.437751.661940.9645518.3781
1GBP1.1530711.2295102.1961.65781.91631.1121921.1909
1USD0.93780.813339183.121.348351.55860.9045517.2354
1INR0.01128280.009785110.012030810.01622170.01875120.01088250.207356

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار كندي
1 MKD0.02329 CAD
5 MKD0.11645 CAD
10 MKD0.23290 CAD
20 MKD0.46579 CAD
50 MKD1.16448 CAD
100 MKD2.32896 CAD
250 MKD5.82240 CAD
500 MKD11.64480 CAD
1000 MKD23.28960 CAD
2000 MKD46.57920 CAD
5000 MKD116.44800 CAD
10000 MKD232.89600 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / دينار مقدوني
1 CAD42.93770 MKD
5 CAD214.68850 MKD
10 CAD429.37700 MKD
20 CAD858.75400 MKD
50 CAD2146.88500 MKD
100 CAD4293.77000 MKD
250 CAD10734.42500 MKD
500 CAD21468.85000 MKD
1000 CAD42937.70000 MKD
2000 CAD85875.40000 MKD
5000 CAD214688.50000 MKD
10000 CAD429377.00000 MKD