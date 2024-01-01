Makedonya dinarından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile MKD → SGD çevirin

1.000 mkd
23,47 sgd

1.00000 MKD = 0.02347 SGD

12:20 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD119.01731.354050.931151.640821.347151.538460.796781
1 ZAR0.052583810.0712010.04896290.08628060.07083810.0808980.0418977
1 CAD0.73852514.044810.6876721.211790.9949041.136190.588443
1 EUR1.0739520.42361.4541811.762161.446771.652230.85572

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Singapur Doları
1 MKD0.02347 SGD
5 MKD0.11735 SGD
10 MKD0.23471 SGD
20 MKD0.46942 SGD
50 MKD1.17355 SGD
100 MKD2.34709 SGD
250 MKD5.86773 SGD
500 MKD11.73545 SGD
1000 MKD23.47090 SGD
2000 MKD46.94180 SGD
5000 MKD117.35450 SGD
10000 MKD234.70900 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Makedonya Dinarı
1 SGD42.60590 MKD
5 SGD213.02950 MKD
10 SGD426.05900 MKD
20 SGD852.11800 MKD
50 SGD2130.29500 MKD
100 SGD4260.59000 MKD
250 SGD10651.47500 MKD
500 SGD21302.95000 MKD
1000 SGD42605.90000 MKD
2000 SGD85211.80000 MKD
5000 SGD213029.50000 MKD
10000 SGD426059.00000 MKD