10 bin Makedonya dinarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile MKD → USD çevirin

10.000 mkd
175,58 usd

1,000ден MKD = 0,01756$ USD

21:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → USD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01780,0178
Düşük0,01740,0173
Ortalama0,01760,0175
Değişim0.69%0.54%
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1 MKD → USD istatistikleri

MKD → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0178, en düşük 0,0174 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0176 oldu. MKD → USD kurundaki değişiklik 0.69 değerindeydi.

MKD → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0178, en düşük 0,0173 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0175 oldu. MKD → USD kurundaki değişiklik 0.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2771,3880,9271,6821,3371,5390,784
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,16710,6681,2110,9631,1090,565
1 EUR1,07919,7241,49811,8151,4431,6610,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / ABD Doları
1 MKD0,01756 USD
5 MKD0,08779 USD
10 MKD0,17558 USD
20 MKD0,35116 USD
50 MKD0,87791 USD
100 MKD1,75581 USD
250 MKD4,38953 USD
500 MKD8,77905 USD
1000 MKD17,55810 USD
2000 MKD35,11620 USD
5000 MKD87,79050 USD
10000 MKD175,58100 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Makedonya Dinarı
1 USD56,95380 MKD
5 USD284,76900 MKD
10 USD569,53800 MKD
20 USD1.139,07600 MKD
50 USD2.847,69000 MKD
100 USD5.695,38000 MKD
250 USD14.238,45000 MKD
500 USD28.476,90000 MKD
1000 USD56.953,80000 MKD
2000 USD113.907,60000 MKD
5000 USD284.769,00000 MKD
10000 USD569.538,00000 MKD