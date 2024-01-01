100 Makedonya dinarından Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile MKD → HKD çevirin

100 mkd
13,72 hkd

1,000ден MKD = 0,1372$ HKD

19:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → HKD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13870,1387
Düşük0,13620,1354
Ortalama0,13770,1371
Değişim0.68%0.54%
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1 MKD → HKD istatistikleri

MKD → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1387, en düşük 0,1362 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1377 oldu. MKD → HKD kurundaki değişiklik 0.68 değerindeydi.

MKD → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1387, en düşük 0,1354 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1371 oldu. MKD → HKD kurundaki değişiklik 0.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2771,3870,9271,6811,3371,5370,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17610,6681,2120,9641,1080,566
1 EUR1,07919,7221,49711,8141,4431,6590,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Hong Kong Doları
1 MKD0,13716 HKD
5 MKD0,68581 HKD
10 MKD1,37162 HKD
20 MKD2,74324 HKD
50 MKD6,85810 HKD
100 MKD13,71620 HKD
250 MKD34,29050 HKD
500 MKD68,58100 HKD
1000 MKD137,16200 HKD
2000 MKD274,32400 HKD
5000 MKD685,81000 HKD
10000 MKD1.371,62000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Makedonya Dinarı
100 HKD729,06600 MKD
200 HKD1.458,13200 MKD
300 HKD2.187,19800 MKD
500 HKD3.645,33000 MKD
1000 HKD7.290,66000 MKD
2000 HKD14.581,32000 MKD
2500 HKD18.226,65000 MKD
3000 HKD21.871,98000 MKD
4000 HKD29.162,64000 MKD
5000 HKD36.453,30000 MKD
10000 HKD72.906,60000 MKD
20000 HKD145.813,20000 MKD