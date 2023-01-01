5000 Macar forintinden Makedonya dinarına
Reel döviz kuru ile HUF → MKD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Makedonya Dinarı
|2000 HUF
|315.21800 MKD
|5000 HUF
|788.04500 MKD
|10000 HUF
|1576.09000 MKD
|15000 HUF
|2364.13500 MKD
|20000 HUF
|3152.18000 MKD
|30000 HUF
|4728.27000 MKD
|40000 HUF
|6304.36000 MKD
|50000 HUF
|7880.45000 MKD
|60000 HUF
|9456.54000 MKD
|100000 HUF
|15760.90000 MKD
|150000 HUF
|23641.35000 MKD
|200000 HUF
|31521.80000 MKD