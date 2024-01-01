10 Makedonya dinarından Macar forintine

Reel döviz kuru ile MKD → HUF çevirin

10 mkd
64 huf

1,000ден MKD = 6,445Ft HUF

19:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MKD → HUF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MKD → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,44546,4575
Düşük6,32656,2334
Ortalama6,37536,3546
Değişim0.63%1.93%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MKD → HUF istatistikleri

MKD → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,4454, en düşük 6,3265 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,3753 oldu. MKD → HUF kurundaki değişiklik 0.63 değerindeydi.

MKD → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,4575, en düşük 6,2334 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,3546 oldu. MKD → HUF kurundaki değişiklik 1.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2741,3870,9271,6811,3371,5370,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17410,6681,2120,9641,1080,566
1 EUR1,07919,721,49711,8131,4431,6590,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Macar Forinti
1 MKD6,44452 HUF
5 MKD32,22260 HUF
10 MKD64,44520 HUF
20 MKD128,89040 HUF
50 MKD322,22600 HUF
100 MKD644,45200 HUF
250 MKD1.611,13000 HUF
500 MKD3.222,26000 HUF
1000 MKD6.444,52000 HUF
2000 MKD12.889,04000 HUF
5000 MKD32.222,60000 HUF
10000 MKD64.445,20000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Makedonya Dinarı
2000 HUF310,34200 MKD
5000 HUF775,85500 MKD
10000 HUF1.551,71000 MKD
15000 HUF2.327,56500 MKD
20000 HUF3.103,42000 MKD
30000 HUF4.655,13000 MKD
40000 HUF6.206,84000 MKD
50000 HUF7.758,55000 MKD
60000 HUF9.310,26000 MKD
100000 HUF15.517,10000 MKD
150000 HUF23.275,65000 MKD
200000 HUF31.034,20000 MKD