100 Makedonya dinarından Macar forintine

Reel döviz kuru ile MKD → HUF çevirin

100 mkd
645 huf

1,000ден MKD = 6,445Ft HUF

19:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MKD → HUF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MKD → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,44546,4575
Düşük6,32656,2334
Ortalama6,37536,3546
Değişim0.63%1.93%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MKD → HUF istatistikleri

MKD → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,4454, en düşük 6,3265 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,3753 oldu. MKD → HUF kurundaki değişiklik 0.63 değerindeydi.

MKD → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,4575, en düşük 6,2334 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,3546 oldu. MKD → HUF kurundaki değişiklik 1.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2751,3870,9271,6811,3371,5370,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17410,6681,2120,9641,1080,566
1 EUR1,07919,7191,49711,8131,4431,6590,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Macar Forinti
1 MKD6,44538 HUF
5 MKD32,22690 HUF
10 MKD64,45380 HUF
20 MKD128,90760 HUF
50 MKD322,26900 HUF
100 MKD644,53800 HUF
250 MKD1.611,34500 HUF
500 MKD3.222,69000 HUF
1000 MKD6.445,38000 HUF
2000 MKD12.890,76000 HUF
5000 MKD32.226,90000 HUF
10000 MKD64.453,80000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Makedonya Dinarı
2000 HUF310,30000 MKD
5000 HUF775,75000 MKD
10000 HUF1.551,50000 MKD
15000 HUF2.327,25000 MKD
20000 HUF3.103,00000 MKD
30000 HUF4.654,50000 MKD
40000 HUF6.206,00000 MKD
50000 HUF7.757,50000 MKD
60000 HUF9.309,00000 MKD
100000 HUF15.515,00000 MKD
150000 HUF23.272,50000 MKD
200000 HUF31.030,00000 MKD