100 Makedonya dinarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MKD → ILS çevirin

100 mkd
6,67 ils

1,000ден MKD = 0,06673₪ ILS

20:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MKD → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MKD → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06670,0667
Düşük0,06370,0637
Ortalama0,06470,0649
Değişim1.61%3.18%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MKD → ILS istatistikleri

MKD → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0667, en düşük 0,0637 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0647 oldu. MKD → ILS kurundaki değişiklik 1.61 değerindeydi.

MKD → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0667, en düşük 0,0637 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0649 oldu. MKD → ILS kurundaki değişiklik 3.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2781,3880,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17210,6681,2120,9641,1080,566
1 EUR1,07919,7181,49711,8141,4421,6590,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 MKD0,06673 ILS
5 MKD0,33364 ILS
10 MKD0,66728 ILS
20 MKD1,33455 ILS
50 MKD3,33638 ILS
100 MKD6,67276 ILS
250 MKD16,68190 ILS
500 MKD33,36380 ILS
1000 MKD66,72760 ILS
2000 MKD133,45520 ILS
5000 MKD333,63800 ILS
10000 MKD667,27600 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Makedonya Dinarı
1 ILS14,98630 MKD
5 ILS74,93150 MKD
10 ILS149,86300 MKD
20 ILS299,72600 MKD
50 ILS749,31500 MKD
100 ILS1.498,63000 MKD
250 ILS3.746,57500 MKD
500 ILS7.493,15000 MKD
1000 ILS14.986,30000 MKD
2000 ILS29.972,60000 MKD
5000 ILS74.931,50000 MKD
10000 ILS149.863,00000 MKD