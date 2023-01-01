50 Yeni İsrail şekelinden Makedonya dinarına
Reel döviz kuru ile ILS → MKD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Makedonya Dinarı
|1 ILS
|15.23490 MKD
|5 ILS
|76.17450 MKD
|10 ILS
|152.34900 MKD
|20 ILS
|304.69800 MKD
|50 ILS
|761.74500 MKD
|100 ILS
|1523.49000 MKD
|250 ILS
|3808.72500 MKD
|500 ILS
|7617.45000 MKD
|1000 ILS
|15234.90000 MKD
|2000 ILS
|30469.80000 MKD
|5000 ILS
|76174.50000 MKD
|10000 ILS
|152349.00000 MKD