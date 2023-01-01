100 فرنك سويسري إلى دينار مقدوني

تحويل CHF إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

100 chf
6521.94 mkd

1.00000 CHF = 65.21940 MKD

Mid-market exchange rate at 10:56
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أعلى العملات

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1 USD10.927050.79472383.38551.35761.51309144.4651.62575
1 EUR1.078710.857289.94791.464441.63217155.8451.7537
1 GBP1.25831.166591104.9241.708271.90392181.782.04568
1 INR0.01199250.01111750.0095307110.0162810.01814571.73250.0194968

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دينار مقدوني
1 CHF65.21940 MKD
5 CHF326.09700 MKD
10 CHF652.19400 MKD
20 CHF1304.38800 MKD
50 CHF3260.97000 MKD
100 CHF6521.94000 MKD
250 CHF16304.85000 MKD
500 CHF32609.70000 MKD
1000 CHF65219.40000 MKD
2000 CHF130438.80000 MKD
5000 CHF326097.00000 MKD
10000 CHF652194.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / الفرنك السويسري
1 MKD0.01533 CHF
5 MKD0.07666 CHF
10 MKD0.15333 CHF
20 MKD0.30666 CHF
50 MKD0.76665 CHF
100 MKD1.53329 CHF
250 MKD3.83323 CHF
500 MKD7.66645 CHF
1000 MKD15.33290 CHF
2000 MKD30.66580 CHF
5000 MKD76.66450 CHF
10000 MKD153.32900 CHF