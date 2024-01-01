1 رينغيت ماليزي إلى دينار مقدوني

تحويل MYR إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1 myr
12.01 mkd

1.00000 MYR = 12.01210 MKD

Mid-market exchange rate at 23:12
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.344051.5317582.85110.922250.7898891.3554556.0739
1 SGD0.7440211.1396561.64290.6861750.5876931.0084841.7201
1 AUD0.652850.877463154.08930.6020940.5156790.88490636.6078
1 INR0.01206980.01622250.018487910.01113150.009533840.01636010.676803

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دينار مقدوني
1 MYR12.01210 MKD
5 MYR60.06050 MKD
10 MYR120.12100 MKD
20 MYR240.24200 MKD
50 MYR600.60500 MKD
100 MYR1201.21000 MKD
250 MYR3003.02500 MKD
500 MYR6006.05000 MKD
1000 MYR12012.10000 MKD
2000 MYR24024.20000 MKD
5000 MYR60060.50000 MKD
10000 MYR120121.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / رينغيت ماليزي
1 MKD0.08325 MYR
5 MKD0.41625 MYR
10 MKD0.83249 MYR
20 MKD1.66499 MYR
50 MKD4.16247 MYR
100 MKD8.32494 MYR
250 MKD20.81235 MYR
500 MKD41.62470 MYR
1000 MKD83.24940 MYR
2000 MKD166.49880 MYR
5000 MKD416.24700 MYR
10000 MKD832.49400 MYR