500 بيزو تشيلي إلى دينار مقدوني

تحويل CLP إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ clp
٣٣٫٣٩ mkd

1.00000 CLP = 0.06678 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:42 UTC
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CLP إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85471.078989.26231.467571.670640.954918.5377
1GBP1.1711.26235104.441.717111.954711.1172321.6897
1USD0.92690.792173182.73451.360251.548470.885117.182
1INR0.01120290.009574890.012086910.01644110.01871610.01069810.207676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دينار مقدوني
1 CLP0.06678 MKD
5 CLP0.33390 MKD
10 CLP0.66780 MKD
20 CLP1.33560 MKD
50 CLP3.33899 MKD
100 CLP6.67798 MKD
250 CLP16.69495 MKD
500 CLP33.38990 MKD
1000 CLP66.77980 MKD
2000 CLP133.55960 MKD
5000 CLP333.89900 MKD
10000 CLP667.79800 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Chilean Peso
1 MKD14.97460 CLP
5 MKD74.87300 CLP
10 MKD149.74600 CLP
20 MKD299.49200 CLP
50 MKD748.73000 CLP
100 MKD1497.46000 CLP
250 MKD3743.65000 CLP
500 MKD7487.30000 CLP
1000 MKD14974.60000 CLP
2000 MKD29949.20000 CLP
5000 MKD74873.00000 CLP
10000 MKD149746.00000 CLP