بيزو تشيلي إلى بالبوا بنمي

تحويل CLP إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٫١٣ pab

1.00000 CLP = 0.00113 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 7:51 UTC
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CLP إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0655588.56651.437641.661550.964718.2053
1GBP1.15511.2307102.2931.660461.919071.1142321.027
1USD0.93850.812546183.11811.34921.559330.905317.0854
1INR0.0112910.00977580.012031110.01623230.01876040.01089170.205556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Panamanian Balboa
1 CLP0.00113 PAB
5 CLP0.00566 PAB
10 CLP0.01132 PAB
20 CLP0.02264 PAB
50 CLP0.05660 PAB
100 CLP0.11320 PAB
250 CLP0.28301 PAB
500 CLP0.56603 PAB
1000 CLP1.13205 PAB
2000 CLP2.26410 PAB
5000 CLP5.66025 PAB
10000 CLP11.32050 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Chilean Peso
1 PAB883.35000 CLP
5 PAB4416.75000 CLP
10 PAB8833.50000 CLP
20 PAB17667.00000 CLP
50 PAB44167.50000 CLP
100 PAB88335.00000 CLP
250 PAB220837.50000 CLP
500 PAB441675.00000 CLP
1000 PAB883350.00000 CLP
2000 PAB1766700.00000 CLP
5000 PAB4416750.00000 CLP
10000 PAB8833500.00000 CLP