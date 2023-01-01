ألف بيزو تشيلي إلى بالبوا بنمي

تحويل CLP إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
1.17 pab

1.00000 CLP = 0.00117 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 15:3 UTC
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CLP إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.078789.24571.466761.67020.954318.5311
1GBP1.1695911.26185104.3991.71581.953781.1161421.6774
1USD0.927050.792487182.73451.359751.548350.8847517.1791
1INR0.0112050.009578680.012086910.01643510.01871460.01069380.207641

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Panamanian Balboa
1 CLP0.00117 PAB
5 CLP0.00584 PAB
10 CLP0.01169 PAB
20 CLP0.02337 PAB
50 CLP0.05844 PAB
100 CLP0.11687 PAB
250 CLP0.29217 PAB
500 CLP0.58435 PAB
1000 CLP1.16870 PAB
2000 CLP2.33740 PAB
5000 CLP5.84350 PAB
10000 CLP11.68700 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Chilean Peso
1 PAB855.65000 CLP
5 PAB4278.25000 CLP
10 PAB8556.50000 CLP
20 PAB17113.00000 CLP
50 PAB42782.50000 CLP
100 PAB85565.00000 CLP
250 PAB213912.50000 CLP
500 PAB427825.00000 CLP
1000 PAB855650.00000 CLP
2000 PAB1711300.00000 CLP
5000 PAB4278250.00000 CLP
10000 PAB8556500.00000 CLP