بيزو تشيلي إلى ريال برازيلي

تحويل CLP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
5.52 brl

1.00000 CLP = 0.00552 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.064988.51331.437241.66040.9646518.1875
1GBP1.1549311.22985102.2241.659871.91761.1141121.0047
1USD0.939050.813107183.11891.349651.559210.9057517.0791
1INR0.01129770.009782460.01203110.01623760.01875880.0108970.205478

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / الريال البرازيلي
1 CLP0.00552 BRL
5 CLP0.02762 BRL
10 CLP0.05525 BRL
20 CLP0.11049 BRL
50 CLP0.27623 BRL
100 CLP0.55246 BRL
250 CLP1.38116 BRL
500 CLP2.76233 BRL
1000 CLP5.52465 BRL
2000 CLP11.04930 BRL
5000 CLP27.62325 BRL
10000 CLP55.24650 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Chilean Peso
1 BRL181.00700 CLP
5 BRL905.03500 CLP
10 BRL1810.07000 CLP
20 BRL3620.14000 CLP
50 BRL9050.35000 CLP
100 BRL18100.70000 CLP
250 BRL45251.75000 CLP
500 BRL90503.50000 CLP
1000 BRL181007.00000 CLP
2000 BRL362014.00000 CLP
5000 BRL905035.00000 CLP
10000 BRL1810070.00000 CLP