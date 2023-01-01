50 بيزو تشيلي إلى ريال برازيلي

تحويل CLP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ clp
٠٫٢٩ brl

1.00000 CLP = 0.00578 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 13:22 UTC
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CLP إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080489.34781.468431.67180.9553518.4878
1GBP1.1694511.2635104.491.717291.955131.1172421.621
1USD0.92560.791452182.69881.359151.547390.884317.112
1INR0.01119220.00957030.012092110.01643490.01871110.0106930.20692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / الريال البرازيلي
1 CLP0.00578 BRL
5 CLP0.02892 BRL
10 CLP0.05783 BRL
20 CLP0.11567 BRL
50 CLP0.28917 BRL
100 CLP0.57835 BRL
250 CLP1.44587 BRL
500 CLP2.89174 BRL
1000 CLP5.78349 BRL
2000 CLP11.56698 BRL
5000 CLP28.91745 BRL
10000 CLP57.83490 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Chilean Peso
1 BRL172.90600 CLP
5 BRL864.53000 CLP
10 BRL1729.06000 CLP
20 BRL3458.12000 CLP
50 BRL8645.30000 CLP
100 BRL17290.60000 CLP
250 BRL43226.50000 CLP
500 BRL86453.00000 CLP
1000 BRL172906.00000 CLP
2000 BRL345812.00000 CLP
5000 BRL864530.00000 CLP
10000 BRL1729060.00000 CLP