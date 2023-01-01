ألف بيزو تشيلي إلى ريال برازيلي

تحويل CLP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٥٫٧٨ brl

1.00000 CLP = 0.00578 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 13:21 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CLP إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BRL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.0804589.35051.468441.671750.9553518.4865
1GBP1.1696611.2637104.5051.717491.955281.1174321.6219
1USD0.925550.791327182.69751.35911.547270.8843517.11
1INR0.01119190.009568940.012092310.01643460.018710.01069380.206899

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / الريال البرازيلي
1 CLP0.00578 BRL
5 CLP0.02891 BRL
10 CLP0.05782 BRL
20 CLP0.11564 BRL
50 CLP0.28910 BRL
100 CLP0.57821 BRL
250 CLP1.44552 BRL
500 CLP2.89104 BRL
1000 CLP5.78207 BRL
2000 CLP11.56414 BRL
5000 CLP28.91035 BRL
10000 CLP57.82070 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Chilean Peso
1 BRL172.94900 CLP
5 BRL864.74500 CLP
10 BRL1729.49000 CLP
20 BRL3458.98000 CLP
50 BRL8647.45000 CLP
100 BRL17294.90000 CLP
250 BRL43237.25000 CLP
500 BRL86474.50000 CLP
1000 BRL172949.00000 CLP
2000 BRL345898.00000 CLP
5000 BRL864745.00000 CLP
10000 BRL1729490.00000 CLP