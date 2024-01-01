Şili pesosundan Brezilya realine

Reel döviz kuru ile CLP → BRL çevirin

1.000 clp
5,28 brl

1,000 CLP = 0,005279 BRL

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,8031,3771,3620,941,54716,6451,684
1 GBP1,24511,7151,6951,171,92720,7242,097
1 CAD0,7260,58310,9880,6821,12312,0851,223
1 SGD0,7340,591,01210,691,13712,2261,237

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Şili pesosundan Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CLP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CLP → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Şili pesosu için en iyi döviz çiftleri

CLP → USD

CLP → GBP

CLP → CAD

CLP → SGD

CLP → EUR

CLP → AUD

CLP → MXN

CLP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Şili Pesosu / Brezilya Reali
1 CLP0,00528 BRL
5 CLP0,02640 BRL
10 CLP0,05279 BRL
20 CLP0,10558 BRL
50 CLP0,26396 BRL
100 CLP0,52792 BRL
250 CLP1,31981 BRL
500 CLP2,63961 BRL
1000 CLP5,27922 BRL
2000 CLP10,55844 BRL
5000 CLP26,39610 BRL
10000 CLP52,79220 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Şili Pesosu
1 BRL189,42200 CLP
5 BRL947,11000 CLP
10 BRL1.894,22000 CLP
20 BRL3.788,44000 CLP
50 BRL9.471,10000 CLP
100 BRL18.942,20000 CLP
250 BRL47.355,50000 CLP
500 BRL94.711,00000 CLP
1000 BRL189.422,00000 CLP
2000 BRL378.844,00000 CLP
5000 BRL947.110,00000 CLP
10000 BRL1.894.220,00000 CLP