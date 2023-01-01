بيزو تشيلي إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل CLP إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٠٫٩٢ fkp

1.00000 CLP = 0.00092 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.064688.48961.43711.660840.96518.1849
1GBP1.15511.2297102.2131.659971.918411.1145821.005
1USD0.93930.813206183.121.34991.560060.906317.0814
1INR0.01130080.009783520.012030810.01624040.01876880.01090350.205503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / جنيه جزر فوكلاند
1 CLP0.00092 FKP
5 CLP0.00459 FKP
10 CLP0.00918 FKP
20 CLP0.01837 FKP
50 CLP0.04592 FKP
100 CLP0.09184 FKP
250 CLP0.22959 FKP
500 CLP0.45918 FKP
1000 CLP0.91835 FKP
2000 CLP1.83671 FKP
5000 CLP4.59176 FKP
10000 CLP9.18353 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Chilean Peso
1 FKP1088.91000 CLP
5 FKP5444.55000 CLP
10 FKP10889.10000 CLP
20 FKP21778.20000 CLP
50 FKP54445.50000 CLP
100 FKP108891.00000 CLP
250 FKP272227.50000 CLP
500 FKP544455.00000 CLP
1000 FKP1088910.00000 CLP
2000 FKP2177820.00000 CLP
5000 FKP5444550.00000 CLP
10000 FKP10889100.00000 CLP