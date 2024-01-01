Чилийские песо в фунты Фолклендских островов

Сконвертируйте CLP в FKP по реальному обменному курсу

1 000 clp
0,82 fkp

$1,000 CLP = £0,0008199 FKP

Среднерыночный курс в 04:45
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 CLP в FKPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00090,0009
Низкий0,00080,0008
В среднем0,00080,0009
Изменить-2.75%-3.00%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CLP к FKP

За последние 30 дней максимальный курс CLP к FKP составил 0,0009, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0008. Изменение курса CLP к FKP в процентном соотношении составило -2.75.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к FKP составил 0,0009, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0009. Изменение курса CLP к FKP в процентном соотношении составило -3.00.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9851,659
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,2772,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1231,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,381,235

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в фунты Фолклендских островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и FKP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в FKP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

CLP в USD

CLP в GBP

CLP в CAD

CLP в SGD

CLP в EUR

CLP в AUD

CLP в MXN

CLP в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Фунт Фолклендских островов
1 CLP0,00082 FKP
5 CLP0,00410 FKP
10 CLP0,00820 FKP
20 CLP0,01640 FKP
50 CLP0,04099 FKP
100 CLP0,08199 FKP
250 CLP0,20497 FKP
500 CLP0,40995 FKP
1000 CLP0,81989 FKP
2000 CLP1,63978 FKP
5000 CLP4,09945 FKP
10000 CLP8,19890 FKP
Обменные курсы Фунт Фолклендских островов / Чилийское песо
1 FKP1 219,68000 CLP
5 FKP6 098,40000 CLP
10 FKP12 196,80000 CLP
20 FKP24 393,60000 CLP
50 FKP60 984,00000 CLP
100 FKP121 968,00000 CLP
250 FKP304 920,00000 CLP
500 FKP609 840,00000 CLP
1000 FKP1 219 680,00000 CLP
2000 FKP2 439 360,00000 CLP
5000 FKP6 098 400,00000 CLP
10000 FKP12 196 800,00000 CLP