بيزو تشيلي إلى لاري جورجي

تحويل CLP إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
3.05 gel

1.00000 CLP = 0.00305 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 7:45 UTC
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CLP إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.064688.48961.43711.660840.96518.1849
1GBP1.15511.2297102.2131.659971.918411.1145821.005
1USD0.93930.813206183.121.34991.560060.906317.0814
1INR0.01130080.009783520.012030810.01624040.01876880.01090350.205503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / لاري جورجي
1 CLP0.00305 GEL
5 CLP0.01523 GEL
10 CLP0.03045 GEL
20 CLP0.06090 GEL
50 CLP0.15226 GEL
100 CLP0.30451 GEL
250 CLP0.76128 GEL
500 CLP1.52256 GEL
1000 CLP3.04512 GEL
2000 CLP6.09024 GEL
5000 CLP15.22560 GEL
10000 CLP30.45120 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Chilean Peso
1 GEL328.39400 CLP
5 GEL1641.97000 CLP
10 GEL3283.94000 CLP
20 GEL6567.88000 CLP
50 GEL16419.70000 CLP
100 GEL32839.40000 CLP
250 GEL82098.50000 CLP
500 GEL164197.00000 CLP
1000 GEL328394.00000 CLP
2000 GEL656788.00000 CLP
5000 GEL1641970.00000 CLP
10000 GEL3283940.00000 CLP