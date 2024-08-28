ليرة تركية إلى لاري جورجي

تحويل TRY إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
78.14 gel

TL1.000 TRY = ₾0.07814 GEL

Mid-market exchange rate at 01:36
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TRY إلى GEL مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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GEL

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9251.3453.67348.706
1 EUR1.11810.843311.92293.7941.5034.10554.433
1 GBP1.3251.1861369.877111.2211.7824.86764.547
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.175

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / لاري جورجي
1 TRY٠٫٠٧٨١٤ GEL
5 TRY٠٫٣٩٠٦٩ GEL
10 TRY٠٫٧٨١٣٨ GEL
20 TRY١٫٥٦٢٧٧ GEL
50 TRY٣٫٩٠٦٩٢ GEL
100 TRY٧٫٨١٣٨٤ GEL
250 TRY١٩٫٥٣٤٦٠ GEL
500 TRY٣٩٫٠٦٩٢٠ GEL
1000 TRY٧٨٫١٣٨٤٠ GEL
2000 TRY١٥٦٫٢٧٦٨٠ GEL
5000 TRY٣٩٠٫٦٩٢٠٠ GEL
10000 TRY٧٨١٫٣٨٤٠٠ GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / ليرة تركية
1 GEL١٢٫٧٩٧٨٠ TRY
5 GEL٦٣٫٩٨٩٠٠ TRY
10 GEL١٢٧٫٩٧٨٠٠ TRY
20 GEL٢٥٥٫٩٥٦٠٠ TRY
50 GEL٦٣٩٫٨٩٠٠٠ TRY
100 GEL١٬٢٧٩٫٧٨٠٠٠ TRY
250 GEL٣٬١٩٩٫٤٥٠٠٠ TRY
500 GEL٦٬٣٩٨٫٩٠٠٠٠ TRY
1000 GEL١٢٬٧٩٧٫٨٠٠٠٠ TRY
2000 GEL٢٥٬٥٩٥٫٦٠٠٠٠ TRY
5000 GEL٦٣٬٩٨٩٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 GEL١٢٧٬٩٧٨٫٠٠٠٠٠ TRY