فورنت مجري إلى لاري جورجي

تحويل HUF إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٧٣٫٩٠ gel

1.00000 HUF = 0.00739 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:26 UTC
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HUF إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06688.62031.43911.661470.9638518.2975
1GBP1.152611.2287102.1461.658751.915061.1109421.0901
1USD0.93810.813868183.13351.351.55860.9041517.1646
1INR0.01128410.00978990.012028810.01623890.01874820.01087590.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / لاري جورجي
2000 HUF14.78082 GEL
5000 HUF36.95205 GEL
10000 HUF73.90410 GEL
15000 HUF110.85615 GEL
20000 HUF147.80820 GEL
30000 HUF221.71230 GEL
40000 HUF295.61640 GEL
50000 HUF369.52050 GEL
60000 HUF443.42460 GEL
100000 HUF739.04100 GEL
150000 HUF1108.56150 GEL
200000 HUF1478.08200 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Hungarian Forint
1 GEL135.31000 HUF
5 GEL676.55000 HUF
10 GEL1353.10000 HUF
20 GEL2706.20000 HUF
50 GEL6765.50000 HUF
100 GEL13531.00000 HUF
250 GEL33827.50000 HUF
500 GEL67655.00000 HUF
1000 GEL135310.00000 HUF
2000 GEL270620.00000 HUF
5000 GEL676550.00000 HUF
10000 GEL1353100.00000 HUF