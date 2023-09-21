فورنت مجري إلى لاري جورجي
تحويل HUF إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى لاري جورجي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / لاري جورجي
|2000 HUF
|14.78082 GEL
|5000 HUF
|36.95205 GEL
|10000 HUF
|73.90410 GEL
|15000 HUF
|110.85615 GEL
|20000 HUF
|147.80820 GEL
|30000 HUF
|221.71230 GEL
|40000 HUF
|295.61640 GEL
|50000 HUF
|369.52050 GEL
|60000 HUF
|443.42460 GEL
|100000 HUF
|739.04100 GEL
|150000 HUF
|1108.56150 GEL
|200000 HUF
|1478.08200 GEL
|معدلات التحويل لاري جورجي / Hungarian Forint
|1 GEL
|135.31000 HUF
|5 GEL
|676.55000 HUF
|10 GEL
|1353.10000 HUF
|20 GEL
|2706.20000 HUF
|50 GEL
|6765.50000 HUF
|100 GEL
|13531.00000 HUF
|250 GEL
|33827.50000 HUF
|500 GEL
|67655.00000 HUF
|1000 GEL
|135310.00000 HUF
|2000 GEL
|270620.00000 HUF
|5000 GEL
|676550.00000 HUF
|10000 GEL
|1353100.00000 HUF