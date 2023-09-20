دولار أسترالي إلى لاري جورجي

تحويل AUD إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٬٧٣١٫١٦ gel

1.00000 AUD = 1.73116 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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AUD إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.0651588.32761.43551.654990.9579518.2081
1GBP1.1574711.2328102.231.661441.915481.108821.074
1USD0.938850.811162182.9251.34771.553760.899417.0944
1INR0.01132150.009781870.012059110.0162520.01873690.01084590.206143

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / لاري جورجي
1 AUD1.73116 GEL
5 AUD8.65580 GEL
10 AUD17.31160 GEL
20 AUD34.62320 GEL
50 AUD86.55800 GEL
100 AUD173.11600 GEL
250 AUD432.79000 GEL
500 AUD865.58000 GEL
1000 AUD1731.16000 GEL
2000 AUD3462.32000 GEL
5000 AUD8655.80000 GEL
10000 AUD17311.60000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / دولار أسترالي
1 GEL0.57765 AUD
5 GEL2.88823 AUD
10 GEL5.77647 AUD
20 GEL11.55294 AUD
50 GEL28.88235 AUD
100 GEL57.76470 AUD
250 GEL144.41175 AUD
500 GEL288.82350 AUD
1000 GEL577.64700 AUD
2000 GEL1155.29400 AUD
5000 GEL2888.23500 AUD
10000 GEL5776.47000 AUD