Австралийские доллары в грузинские лари

Сконвертируйте AUD в GEL по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = ₾1,790 GEL

Среднерыночный курс в 19:27
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График изменения обменного курса AUD к GEL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GEL
1 AUD в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,83831,8887
Низкий1,78751,7692
В среднем1,81361,8234
Изменение-2.21%1.13%
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Соотношение 1 AUD к GEL

За последние 30 дней максимальный курс AUD к GEL составил 1,8383, а минимальный — 1,7875. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,8136. Изменение курса AUD к GEL в процентном соотношении составило -2.21.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к GEL составил 1,8887, а минимальный — 1,7692. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,8234. Изменение курса AUD к GEL в процентном соотношении составило 1.13.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3930,9341,679152,7651,3921,328
1 GBP1,2911108,9471,2052,167197,2121,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,3811,798163,6051,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Грузинский лари
1 AUD1,78990 GEL
5 AUD8,94950 GEL
10 AUD17,89900 GEL
20 AUD35,79800 GEL
50 AUD89,49500 GEL
100 AUD178,99000 GEL
250 AUD447,47500 GEL
500 AUD894,95000 GEL
1000 AUD1 789,90000 GEL
2000 AUD3 579,80000 GEL
5000 AUD8 949,50000 GEL
10000 AUD17 899,00000 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Австралийский доллар
1 GEL0,55869 AUD
5 GEL2,79345 AUD
10 GEL5,58689 AUD
20 GEL11,17378 AUD
50 GEL27,93445 AUD
100 GEL55,86890 AUD
250 GEL139,67225 AUD
500 GEL279,34450 AUD
1000 GEL558,68900 AUD
2000 GEL1 117,37800 AUD
5000 GEL2 793,44500 AUD
10000 GEL5 586,89000 AUD