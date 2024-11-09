Датские кроны в грузинские лари

Сконвертируйте DKK в GEL по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = ₾0,3914 GEL

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса DKK к GEL

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

GEL
1 DKK в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,39990,4092
Низкий0,39140,3914
В среднем0,39690,4004
Изменение-1.93%-0.62%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DKK к GEL

За последние 30 дней максимальный курс DKK к GEL составил 0,3999, а минимальный — 0,3914. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3969. Изменение курса DKK к GEL в процентном соотношении составило -1.93.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к GEL составил 0,4092, а минимальный — 0,3914. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4004. Изменение курса DKK к GEL в процентном соотношении составило -0.62.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DKK к GEL

Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Грузинский лари
1 DKK0,39136 GEL
5 DKK1,95678 GEL
10 DKK3,91356 GEL
20 DKK7,82712 GEL
50 DKK19,56780 GEL
100 DKK39,13560 GEL
250 DKK97,83900 GEL
500 DKK195,67800 GEL
1000 DKK391,35600 GEL
2000 DKK782,71200 GEL
5000 DKK1 956,78000 GEL
10000 DKK3 913,56000 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Датская крона
1 GEL2,55522 DKK
5 GEL12,77610 DKK
10 GEL25,55220 DKK
20 GEL51,10440 DKK
50 GEL127,76100 DKK
100 GEL255,52200 DKK
250 GEL638,80500 DKK
500 GEL1 277,61000 DKK
1000 GEL2 555,22000 DKK
2000 GEL5 110,44000 DKK
5000 GEL12 776,10000 DKK
10000 GEL25 552,20000 DKK