Сингапурские доллары в грузинские лари

Сконвертируйте SGD в GEL по реальному обменному курсу

1000 sgd
1923.80 gel

1.00000 SGD = 1.92380 GEL

Среднерыночный курс в 7:4 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса SGD к GEL

1 мин. назад 1 SGD → 0 GEL
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86271.0735589.06321.456221.675850.9578518.5183
1GBP1.1591511.24435103.2331.68791.942481.1102921.4645
1USD0.93150.803632182.96141.356451.561040.892317.2496
1INR0.0112280.009686820.012053810.01635040.01881640.01075560.207923

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сингапурский доллар

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сингапурский доллар / Грузинский лари
1 SGD1.92380 GEL
5 SGD9.61900 GEL
10 SGD19.23800 GEL
20 SGD38.47600 GEL
50 SGD96.19000 GEL
100 SGD192.38000 GEL
250 SGD480.95000 GEL
500 SGD961.90000 GEL
1000 SGD1923.80000 GEL
2000 SGD3847.60000 GEL
5000 SGD9619.00000 GEL
10000 SGD19238.00000 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Сингапурский доллар
1 GEL0.51980 SGD
5 GEL2.59902 SGD
10 GEL5.19803 SGD
20 GEL10.39606 SGD
50 GEL25.99015 SGD
100 GEL51.98030 SGD
250 GEL129.95075 SGD
500 GEL259.90150 SGD
1000 GEL519.80300 SGD
2000 GEL1039.60600 SGD
5000 GEL2599.01500 SGD
10000 GEL5198.03000 SGD