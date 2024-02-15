Singapur dolarından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile SGD → GEL çevirin

1.000 sgd
1.963,21 gel

1.00000 SGD = 1.96321 GEL

20:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.07789.39891.450771.651460.94732518.362
1 GBP1.1696811.25975104.5681.696951.931691.1080721.4777
1 USD0.92850.793808183.00731.347051.533390.8796517.0492
1 INR0.01118580.009563110.012047110.01622810.01847290.01059730.205394

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Gürcistan Larisi
1 SGD1.96321 GEL
5 SGD9.81605 GEL
10 SGD19.63210 GEL
20 SGD39.26420 GEL
50 SGD98.16050 GEL
100 SGD196.32100 GEL
250 SGD490.80250 GEL
500 SGD981.60500 GEL
1000 SGD1963.21000 GEL
2000 SGD3926.42000 GEL
5000 SGD9816.05000 GEL
10000 SGD19632.10000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Singapur Doları
1 GEL0.50937 SGD
5 GEL2.54684 SGD
10 GEL5.09369 SGD
20 GEL10.18738 SGD
50 GEL25.46845 SGD
100 GEL50.93690 SGD
250 GEL127.34225 SGD
500 GEL254.68450 SGD
1000 GEL509.36900 SGD
2000 GEL1018.73800 SGD
5000 GEL2546.84500 SGD
10000 GEL5093.69000 SGD