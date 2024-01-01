1 Gürcistan larisinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile GEL → SGD çevirin

1 gel
0,49 sgd

1,000₾ GEL = 0,4926S$ SGD

02:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,49870,5071
Düşük0,48450,4706
Ortalama0,49360,4889
Değişim1.61%-2.25%
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1 GEL → SGD istatistikleri

GEL → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4987, en düşük 0,4845 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4936 oldu. GEL → SGD kurundaki değişiklik 1.61 değerindeydi.

GEL → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5071, en düşük 0,4706 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4889 oldu. GEL → SGD kurundaki değişiklik -2.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6261,4961,6580,9520,22
1 GBP1,18711,285107,5821,7761,9681,12724,003
1 USD0,9240,778183,7121,3821,5310,87718,677
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Singapur Doları
1 GEL0,49262 SGD
5 GEL2,46309 SGD
10 GEL4,92618 SGD
20 GEL9,85236 SGD
50 GEL24,63090 SGD
100 GEL49,26180 SGD
250 GEL123,15450 SGD
500 GEL246,30900 SGD
1000 GEL492,61800 SGD
2000 GEL985,23600 SGD
5000 GEL2.463,09000 SGD
10000 GEL4.926,18000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Gürcistan Larisi
1 SGD2,02997 GEL
5 SGD10,14985 GEL
10 SGD20,29970 GEL
20 SGD40,59940 GEL
50 SGD101,49850 GEL
100 SGD202,99700 GEL
250 SGD507,49250 GEL
500 SGD1.014,98500 GEL
1000 SGD2.029,97000 GEL
2000 SGD4.059,94000 GEL
5000 SGD10.149,85000 GEL
10000 SGD20.299,70000 GEL