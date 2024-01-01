Gürcistan larisinden Rus rublesine

Reel döviz kuru ile GEL → RUB çevirin

1.000 gel
34.608,40 rub

1.00000 GEL = 34.60840 RUB

03:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853831.0728589.05761.452911.654230.94989518.339
1 GBP1.1711911.25655104.3071.701681.937481.1125121.4791
1 USD0.932050.79583183.01031.354251.54190.8853517.0937
1 INR0.01122870.009587120.012046710.01631420.01857480.01066550.205923

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Rus Rublesi
1 GEL34.60840 RUB
5 GEL173.04200 RUB
10 GEL346.08400 RUB
20 GEL692.16800 RUB
50 GEL1730.42000 RUB
100 GEL3460.84000 RUB
250 GEL8652.10000 RUB
500 GEL17304.20000 RUB
1000 GEL34608.40000 RUB
2000 GEL69216.80000 RUB
5000 GEL173042.00000 RUB
10000 GEL346084.00000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Gürcistan Larisi
1 RUB0.02889 GEL
5 RUB0.14447 GEL
10 RUB0.28895 GEL
20 RUB0.57789 GEL
50 RUB1.44473 GEL
100 RUB2.88947 GEL
250 RUB7.22368 GEL
500 RUB14.44735 GEL
1000 RUB28.89470 GEL
2000 RUB57.78940 GEL
5000 RUB144.47350 GEL
10000 RUB288.94700 GEL