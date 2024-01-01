2.000 Rus rublesinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile RUB → GEL çevirin

2.000 rub
63,33 gel

1,000руб RUB = 0,03166₾ GEL

02:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → GEL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03190,0335
Düşük0,03040,0288
Ortalama0,03110,0311
Değişim0.33%8.16%
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1 RUB → GEL istatistikleri

RUB → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0319, en düşük 0,0304 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0311 oldu. RUB → GEL kurundaki değişiklik 0.33 değerindeydi.

RUB → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0335, en düşük 0,0288 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0311 oldu. RUB → GEL kurundaki değişiklik 8.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2350,7861,5371,33783,737
1 EUR1,07911,4967,8070,8481,6581,44290,36
1 CAD0,7210,66815,2190,5671,1090,96460,405
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,574

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

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RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Gürcistan Larisi
1 RUB0,03166 GEL
5 RUB0,15832 GEL
10 RUB0,31664 GEL
20 RUB0,63327 GEL
50 RUB1,58318 GEL
100 RUB3,16636 GEL
250 RUB7,91590 GEL
500 RUB15,83180 GEL
1000 RUB31,66360 GEL
2000 RUB63,32720 GEL
5000 RUB158,31800 GEL
10000 RUB316,63600 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Rus Rublesi
1 GEL31,58200 RUB
5 GEL157,91000 RUB
10 GEL315,82000 RUB
20 GEL631,64000 RUB
50 GEL1.579,10000 RUB
100 GEL3.158,20000 RUB
250 GEL7.895,50000 RUB
500 GEL15.791,00000 RUB
1000 GEL31.582,00000 RUB
2000 GEL63.164,00000 RUB
5000 GEL157.910,00000 RUB
10000 GEL315.820,00000 RUB