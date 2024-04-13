Çin yuanından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile CNY → GEL çevirin

1.000 cny
368,89 gel

1,000 CNY = 0,3689 GEL

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Çin yuanından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

CNY → USD

CNY → HKD

CNY → CAD

CNY → EUR

CNY → GBP

CNY → AUD

CNY → INR

CNY → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Gürcistan Larisi
1 CNY0,36889 GEL
5 CNY1,84443 GEL
10 CNY3,68885 GEL
20 CNY7,37770 GEL
50 CNY18,44425 GEL
100 CNY36,88850 GEL
250 CNY92,22125 GEL
500 CNY184,44250 GEL
1000 CNY368,88500 GEL
2000 CNY737,77000 GEL
5000 CNY1.844,42500 GEL
10000 CNY3.688,85000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Çin Yuanı RMB
1 GEL2,71087 CNY
5 GEL13,55435 CNY
10 GEL27,10870 CNY
20 GEL54,21740 CNY
50 GEL135,54350 CNY
100 GEL271,08700 CNY
250 GEL677,71750 CNY
500 GEL1.355,43500 CNY
1000 GEL2.710,87000 CNY
2000 GEL5.421,74000 CNY
5000 GEL13.554,35000 CNY
10000 GEL27.108,70000 CNY