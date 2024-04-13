Brezilya realinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile BRL → GEL çevirin

1.000 brl
521,62 gel

1,000 BRL = 0,5216 GEL

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Brezilya realinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BRL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BRL → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brezilya reali için en iyi döviz çiftleri

BRL → USD

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BRL → INR

BRL → JPY

BRL → RUB

BRL → AUD

BRL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brezilya Reali / Gürcistan Larisi
1 BRL0,52162 GEL
5 BRL2,60810 GEL
10 BRL5,21619 GEL
20 BRL10,43238 GEL
50 BRL26,08095 GEL
100 BRL52,16190 GEL
250 BRL130,40475 GEL
500 BRL260,80950 GEL
1000 BRL521,61900 GEL
2000 BRL1.043,23800 GEL
5000 BRL2.608,09500 GEL
10000 BRL5.216,19000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Brezilya Reali
1 GEL1,91711 BRL
5 GEL9,58555 BRL
10 GEL19,17110 BRL
20 GEL38,34220 BRL
50 GEL95,85550 BRL
100 GEL191,71100 BRL
250 GEL479,27750 BRL
500 GEL958,55500 BRL
1000 GEL1.917,11000 BRL
2000 GEL3.834,22000 BRL
5000 GEL9.585,55000 BRL
10000 GEL19.171,10000 BRL