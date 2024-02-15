Türk lirasından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile TRY → GEL çevirin

1.000 try
85,75 gel

1.00000 TRY = 0.08575 GEL

23:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.077689.44761.450671.650860.9478918.3678
1 GBP1.1696811.26045104.6251.696821.930981.1087321.4845
1 USD0.927950.793367183.00631.34621.531980.8796517.0451
1 INR0.01117970.009557920.012047310.0162180.01845620.01059740.205347

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Gürcistan Larisi
1 TRY0.08575 GEL
5 TRY0.42877 GEL
10 TRY0.85753 GEL
20 TRY1.71507 GEL
50 TRY4.28767 GEL
100 TRY8.57533 GEL
250 TRY21.43833 GEL
500 TRY42.87665 GEL
1000 TRY85.75330 GEL
2000 TRY171.50660 GEL
5000 TRY428.76650 GEL
10000 TRY857.53300 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Türk Lirası
1 GEL11.66140 TRY
5 GEL58.30700 TRY
10 GEL116.61400 TRY
20 GEL233.22800 TRY
50 GEL583.07000 TRY
100 GEL1166.14000 TRY
250 GEL2915.35000 TRY
500 GEL5830.70000 TRY
1000 GEL11661.40000 TRY
2000 GEL23322.80000 TRY
5000 GEL58307.00000 TRY
10000 GEL116614.00000 TRY