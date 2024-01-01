100 Gürcistan larisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile GEL → TRY çevirin

100 gel
1.212,02 try

1,000 GEL = 12,12 TRY

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Türk Lirası
1 GEL12,12020 TRY
5 GEL60,60100 TRY
10 GEL121,20200 TRY
20 GEL242,40400 TRY
50 GEL606,01000 TRY
100 GEL1.212,02000 TRY
250 GEL3.030,05000 TRY
500 GEL6.060,10000 TRY
1000 GEL12.120,20000 TRY
2000 GEL24.240,40000 TRY
5000 GEL60.601,00000 TRY
10000 GEL121.202,00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Gürcistan Larisi
1 TRY0,08251 GEL
5 TRY0,41253 GEL
10 TRY0,82507 GEL
20 TRY1,65014 GEL
50 TRY4,12534 GEL
100 TRY8,25069 GEL
250 TRY20,62672 GEL
500 TRY41,25345 GEL
1000 TRY82,50690 GEL
2000 TRY165,01380 GEL
5000 TRY412,53450 GEL
10000 TRY825,06900 GEL