Macar forintinden Gürcistan larisine
Reel döviz kuru ile HUF → GEL çevirin
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Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Macar Forinti / Gürcistan Larisi
|2000 HUF
|14.59714 GEL
|5000 HUF
|36.49285 GEL
|10000 HUF
|72.98570 GEL
|15000 HUF
|109.47855 GEL
|20000 HUF
|145.97140 GEL
|30000 HUF
|218.95710 GEL
|40000 HUF
|291.94280 GEL
|50000 HUF
|364.92850 GEL
|60000 HUF
|437.91420 GEL
|100000 HUF
|729.85700 GEL
|150000 HUF
|1094.78550 GEL
|200000 HUF
|1459.71400 GEL
|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Macar Forinti
|1 GEL
|137.01300 HUF
|5 GEL
|685.06500 HUF
|10 GEL
|1370.13000 HUF
|20 GEL
|2740.26000 HUF
|50 GEL
|6850.65000 HUF
|100 GEL
|13701.30000 HUF
|250 GEL
|34253.25000 HUF
|500 GEL
|68506.50000 HUF
|1000 GEL
|137013.00000 HUF
|2000 GEL
|274026.00000 HUF
|5000 GEL
|685065.00000 HUF
|10000 GEL
|1370130.00000 HUF