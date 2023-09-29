30000 Macar forintinden Gürcistan larisine
Reel döviz kuru ile HUF → GEL çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Gürcistan Larisi
|2000 HUF
|14.49802 GEL
|5000 HUF
|36.24505 GEL
|10000 HUF
|72.49010 GEL
|15000 HUF
|108.73515 GEL
|20000 HUF
|144.98020 GEL
|30000 HUF
|217.47030 GEL
|40000 HUF
|289.96040 GEL
|50000 HUF
|362.45050 GEL
|60000 HUF
|434.94060 GEL
|100000 HUF
|724.90100 GEL
|150000 HUF
|1087.35150 GEL
|200000 HUF
|1449.80200 GEL
|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Macar Forinti
|1 GEL
|137.95000 HUF
|5 GEL
|689.75000 HUF
|10 GEL
|1379.50000 HUF
|20 GEL
|2759.00000 HUF
|50 GEL
|6897.50000 HUF
|100 GEL
|13795.00000 HUF
|250 GEL
|34487.50000 HUF
|500 GEL
|68975.00000 HUF
|1000 GEL
|137950.00000 HUF
|2000 GEL
|275900.00000 HUF
|5000 GEL
|689750.00000 HUF
|10000 GEL
|1379500.00000 HUF