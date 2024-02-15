Yeni İsrail şekelinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile ILS → GEL çevirin

1.000 ils
723,52 gel

1.00000 ILS = 0.72352 GEL

06:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0729589.06671.453261.653620.9495618.3371
1 GBP1.1713311.25675104.3241.702211.936891.1122521.4784
1 USD0.9320.795703183.0111.354451.541190.8849517.0904
1 INR0.01122750.009585520.012046610.01631650.01856610.01066060.205881

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

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ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Gürcistan Larisi
1 ILS0.72352 GEL
5 ILS3.61759 GEL
10 ILS7.23518 GEL
20 ILS14.47036 GEL
50 ILS36.17590 GEL
100 ILS72.35180 GEL
250 ILS180.87950 GEL
500 ILS361.75900 GEL
1000 ILS723.51800 GEL
2000 ILS1447.03600 GEL
5000 ILS3617.59000 GEL
10000 ILS7235.18000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Yeni İsrail Şekeli
1 GEL1.38214 ILS
5 GEL6.91070 ILS
10 GEL13.82140 ILS
20 GEL27.64280 ILS
50 GEL69.10700 ILS
100 GEL138.21400 ILS
250 GEL345.53500 ILS
500 GEL691.07000 ILS
1000 GEL1382.14000 ILS
2000 GEL2764.28000 ILS
5000 GEL6910.70000 ILS
10000 GEL13821.40000 ILS