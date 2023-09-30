10 bin Yeni İsrail şekelinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile ILS → GEL çevirin

10.000 ils
7.011,56 gel

1.00000 ILS = 0.70116 GEL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → GEL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 GEL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Gürcistan Larisi
1 ILS0.70116 GEL
5 ILS3.50578 GEL
10 ILS7.01156 GEL
20 ILS14.02312 GEL
50 ILS35.05780 GEL
100 ILS70.11560 GEL
250 ILS175.28900 GEL
500 ILS350.57800 GEL
1000 ILS701.15600 GEL
2000 ILS1402.31200 GEL
5000 ILS3505.78000 GEL
10000 ILS7011.56000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Yeni İsrail Şekeli
1 GEL1.42622 ILS
5 GEL7.13110 ILS
10 GEL14.26220 ILS
20 GEL28.52440 ILS
50 GEL71.31100 ILS
100 GEL142.62200 ILS
250 GEL356.55500 ILS
500 GEL713.11000 ILS
1000 GEL1426.22000 ILS
2000 GEL2852.44000 ILS
5000 GEL7131.10000 ILS
10000 GEL14262.20000 ILS