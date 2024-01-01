20 Gürcistan larisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile GEL → ILS çevirin

1,000₾ GEL = 1,373₪ ILS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → ILS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ILS
1 GEL → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,39321,3999
Düşük1,35131,3513
Ortalama1,37321,3754
Değişim0.38%-0.36%
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1 GEL → ILS istatistikleri

GEL → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3932, en düşük 1,3513 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3732 oldu. GEL → ILS kurundaki değişiklik 0.38 değerindeydi.

GEL → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3999, en düşük 1,3513 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3754 oldu. GEL → ILS kurundaki değişiklik -0.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - ILS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Yeni İsrail Şekeli
1 GEL1,37325 ILS
5 GEL6,86625 ILS
10 GEL13,73250 ILS
20 GEL27,46500 ILS
50 GEL68,66250 ILS
100 GEL137,32500 ILS
250 GEL343,31250 ILS
500 GEL686,62500 ILS
1000 GEL1.373,25000 ILS
2000 GEL2.746,50000 ILS
5000 GEL6.866,25000 ILS
10000 GEL13.732,50000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Gürcistan Larisi
1 ILS0,72820 GEL
5 ILS3,64100 GEL
10 ILS7,28200 GEL
20 ILS14,56400 GEL
50 ILS36,41000 GEL
100 ILS72,82000 GEL
250 ILS182,05000 GEL
500 ILS364,10000 GEL
1000 ILS728,20000 GEL
2000 ILS1.456,40000 GEL
5000 ILS3.641,00000 GEL
10000 ILS7.282,00000 GEL