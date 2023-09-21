شيكل إسرائيلي جديد إلى لاري جورجي

تحويل ILS إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٧٠٥٫٠٦ gel

1.00000 ILS = 0.70506 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:56 UTC
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ILS إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.0659588.61351.439141.661010.9627518.3209
1GBP1.1524711.22835102.1141.65841.914061.1095421.1121
1USD0.938150.8141183.1311.35011.558240.903217.1874
1INR0.0112850.009792980.012029210.01624060.01874440.01086480.206751

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / لاري جورجي
1 ILS0.70506 GEL
5 ILS3.52529 GEL
10 ILS7.05059 GEL
20 ILS14.10118 GEL
50 ILS35.25295 GEL
100 ILS70.50590 GEL
250 ILS176.26475 GEL
500 ILS352.52950 GEL
1000 ILS705.05900 GEL
2000 ILS1410.11800 GEL
5000 ILS3525.29500 GEL
10000 ILS7050.59000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Israeli New Sheqel
1 GEL1.41832 ILS
5 GEL7.09160 ILS
10 GEL14.18320 ILS
20 GEL28.36640 ILS
50 GEL70.91600 ILS
100 GEL141.83200 ILS
250 GEL354.58000 ILS
500 GEL709.16000 ILS
1000 GEL1418.32000 ILS
2000 GEL2836.64000 ILS
5000 GEL7091.60000 ILS
10000 GEL14183.20000 ILS