يورو إلى لاري جورجي

تحويل EUR إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
2862.04 gel

1.00000 EUR = 2.86204 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:34 UTC
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EUR إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.06488.23221.434221.655520.9575518.2068
1GBP1.1578111.2319102.1551.660541.916761.1086621.0799
1USD0.939850.811754182.9251.347951.555940.8999517.1117
1INR0.01133370.009789020.012059110.0162550.01876320.01085260.206352

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / لاري جورجي
1 EUR2.86204 GEL
5 EUR14.31020 GEL
10 EUR28.62040 GEL
20 EUR57.24080 GEL
50 EUR143.10200 GEL
100 EUR286.20400 GEL
250 EUR715.51000 GEL
500 EUR1431.02000 GEL
1000 EUR2862.04000 GEL
2000 EUR5724.08000 GEL
5000 EUR14310.20000 GEL
10000 EUR28620.40000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / اليورو
1 GEL0.34940 EUR
5 GEL1.74701 EUR
10 GEL3.49401 EUR
20 GEL6.98802 EUR
50 GEL17.47005 EUR
100 GEL34.94010 EUR
250 GEL87.35025 EUR
500 GEL174.70050 EUR
1000 GEL349.40100 EUR
2000 GEL698.80200 EUR
5000 GEL1747.00500 EUR
10000 GEL3494.01000 EUR