دولار أمريكي إلى لاري جورجي

تحويل USD إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
2689.91 gel

1.00000 USD = 2.68991 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 1:19 UTC
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USD إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063488.18241.433941.655610.957618.2108
1GBP1.1578111.2313102.1061.660351.917021.1087221.0861
1USD0.94040.81215182.9251.348451.55690.900517.1251
1INR0.01134010.009793790.012059110.01626110.01877490.01085920.206513

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / لاري جورجي
1 USD2.68991 GEL
5 USD13.44955 GEL
10 USD26.89910 GEL
20 USD53.79820 GEL
50 USD134.49550 GEL
100 USD268.99100 GEL
250 USD672.47750 GEL
500 USD1344.95500 GEL
1000 USD2689.91000 GEL
2000 USD5379.82000 GEL
5000 USD13449.55000 GEL
10000 USD26899.10000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / دولار أمريكي
1 GEL0.37176 USD
5 GEL1.85879 USD
10 GEL3.71759 USD
20 GEL7.43518 USD
50 GEL18.58795 USD
100 GEL37.17590 USD
250 GEL92.93975 USD
500 GEL185.87950 USD
1000 GEL371.75900 USD
2000 GEL743.51800 USD
5000 GEL1858.79500 USD
10000 GEL3717.59000 USD