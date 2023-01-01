روبية إندونيسية إلى لاري جورجي

تحويل IDR إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١٧٤٫٩٥ gel

1.00000 IDR = 0.00017 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:42 UTC
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IDR إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.067288.69181.43881.660880.9634518.3123
1GBP1.1522111.2296102.1881.657751.913631.1100921.099
1USD0.937050.813273183.1071.34821.55630.902717.1592
1INR0.0112750.009785850.012032710.01622250.01872650.01086190.206471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / لاري جورجي
1 IDR0.00017 GEL
5 IDR0.00087 GEL
10 IDR0.00175 GEL
20 IDR0.00350 GEL
50 IDR0.00875 GEL
100 IDR0.01750 GEL
250 IDR0.04374 GEL
500 IDR0.08748 GEL
1000 IDR0.17495 GEL
2000 IDR0.34991 GEL
5000 IDR0.87476 GEL
10000 IDR1.74953 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / الروبية الإندونيسية
1 GEL5715.83000 IDR
5 GEL28579.15000 IDR
10 GEL57158.30000 IDR
20 GEL114316.60000 IDR
50 GEL285791.50000 IDR
100 GEL571583.00000 IDR
250 GEL1428957.50000 IDR
500 GEL2857915.00000 IDR
1000 GEL5715830.00000 IDR
2000 GEL11431660.00000 IDR
5000 GEL28579150.00000 IDR
10000 GEL57158300.00000 IDR