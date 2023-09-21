يوان صيني إلى لاري جورجي

تحويل CNY إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٣٦٨٫٢٩ gel

1.00000 CNY = 0.36829 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 8:0 UTC
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CNY إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065488.56051.437331.661570.964618.2018
1GBP1.155411.2312102.3431.661011.920151.114521.0344
1USD0.93860.812216183.12421.34911.559580.9053517.0845
1INR0.01129170.009771110.012030210.01622990.0187620.01089150.20553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / لاري جورجي
1 CNY0.36829 GEL
5 CNY1.84144 GEL
10 CNY3.68289 GEL
20 CNY7.36578 GEL
50 CNY18.41445 GEL
100 CNY36.82890 GEL
250 CNY92.07225 GEL
500 CNY184.14450 GEL
1000 CNY368.28900 GEL
2000 CNY736.57800 GEL
5000 CNY1841.44500 GEL
10000 CNY3682.89000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Chinese Yuan RMB
1 GEL2.71526 CNY
5 GEL13.57630 CNY
10 GEL27.15260 CNY
20 GEL54.30520 CNY
50 GEL135.76300 CNY
100 GEL271.52600 CNY
250 GEL678.81500 CNY
500 GEL1357.63000 CNY
1000 GEL2715.26000 CNY
2000 GEL5430.52000 CNY
5000 GEL13576.30000 CNY
10000 GEL27152.60000 CNY