ريال برازيلي إلى لاري جورجي

تحويل BRL إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
551.19 gel

1.00000 BRL = 0.55119 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 6:13 UTC
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BRL إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.064188.46931.435151.659420.9576518.2147
1GBP1.1580811.2323102.4531.6621.921721.1090321.0939
1USD0.939750.811491183.141.34871.559450.8999517.1175
1INR0.01130340.009760530.012027910.0162220.0187570.01082450.205888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / لاري جورجي
1 BRL0.55119 GEL
5 BRL2.75594 GEL
10 BRL5.51188 GEL
20 BRL11.02376 GEL
50 BRL27.55940 GEL
100 BRL55.11880 GEL
250 BRL137.79700 GEL
500 BRL275.59400 GEL
1000 BRL551.18800 GEL
2000 BRL1102.37600 GEL
5000 BRL2755.94000 GEL
10000 BRL5511.88000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / الريال البرازيلي
1 GEL1.81426 BRL
5 GEL9.07130 BRL
10 GEL18.14260 BRL
20 GEL36.28520 BRL
50 GEL90.71300 BRL
100 GEL181.42600 BRL
250 GEL453.56500 BRL
500 GEL907.13000 BRL
1000 GEL1814.26000 BRL
2000 GEL3628.52000 BRL
5000 GEL9071.30000 BRL
10000 GEL18142.60000 BRL