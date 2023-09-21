فرنك سويسري إلى لاري جورجي

تحويل CHF إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٢٬٩٨٩٫٧٥ gel

1.00000 CHF = 2.98975 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:12 UTC
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CHF إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434511.656520.957218.2195
1GBP1.1582111.23225102.1841.66151.918651.1086421.1025
1USD0.939950.811524182.9251.348351.557030.899717.1252
1INR0.01133480.009786240.012059110.01625990.01877630.01084960.206514

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / لاري جورجي
1 CHF2.98975 GEL
5 CHF14.94875 GEL
10 CHF29.89750 GEL
20 CHF59.79500 GEL
50 CHF149.48750 GEL
100 CHF298.97500 GEL
250 CHF747.43750 GEL
500 CHF1494.87500 GEL
1000 CHF2989.75000 GEL
2000 CHF5979.50000 GEL
5000 CHF14948.75000 GEL
10000 CHF29897.50000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / الفرنك السويسري
1 GEL0.33448 CHF
5 GEL1.67238 CHF
10 GEL3.34476 CHF
20 GEL6.68952 CHF
50 GEL16.72380 CHF
100 GEL33.44760 CHF
250 GEL83.61900 CHF
500 GEL167.23800 CHF
1000 GEL334.47600 CHF
2000 GEL668.95200 CHF
5000 GEL1672.38000 CHF
10000 GEL3344.76000 CHF