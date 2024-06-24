تحويل USD إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

20 دولار أمريكي إلى لاري جورجي

20 usd
56.18 gel

$1.000 USD = ₾2.809 GEL

Mid-market exchange rate at 20:59
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Loading

أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64311.9130.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7020.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.8660.98116.6310.6830.5785.30113.22

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن دولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أمريكي / لاري جورجي
1 USD٢٫٨٠٨٧٥ GEL
5 USD١٤٫٠٤٣٧٥ GEL
10 USD٢٨٫٠٨٧٥٠ GEL
20 USD٥٦٫١٧٥٠٠ GEL
50 USD١٤٠٫٤٣٧٥٠ GEL
100 USD٢٨٠٫٨٧٥٠٠ GEL
250 USD٧٠٢٫١٨٧٥٠ GEL
500 USD١٬٤٠٤٫٣٧٥٠٠ GEL
1000 USD٢٬٨٠٨٫٧٥٠٠٠ GEL
2000 USD٥٬٦١٧٫٥٠٠٠٠ GEL
5000 USD١٤٬٠٤٣٫٧٥٠٠٠ GEL
10000 USD٢٨٬٠٨٧٫٥٠٠٠٠ GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / دولار أمريكي
1 GEL٠٫٣٥٦٠٣ USD
5 GEL١٫٧٨٠١٥ USD
10 GEL٣٫٥٦٠٣٠ USD
20 GEL٧٫١٢٠٦٠ USD
50 GEL١٧٫٨٠١٥٠ USD
100 GEL٣٥٫٦٠٣٠٠ USD
250 GEL٨٩٫٠٠٧٥٠ USD
500 GEL١٧٨٫٠١٥٠٠ USD
1000 GEL٣٥٦٫٠٣٠٠٠ USD
2000 GEL٧١٢٫٠٦٠٠٠ USD
5000 GEL١٬٧٨٠٫١٥٠٠٠ USD
10000 GEL٣٬٥٦٠٫٣٠٠٠٠ USD