20 Gürcistan larisinden Macar forintine
Reel döviz kuru ile GEL → HUF çevirin
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GEL → HUF çevrim grafiği
1 GEL = 142,10000 HUF
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|1 GEL → HUF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|142,1000
|142,1000
|Düşük
|135,3340
|129,1310
|Ortalama
|138,0281
|134,0209
|Değişim
|5.00%
|7.50%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 GEL → HUF istatistikleri
GEL → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 142,1000, en düşük 135,3340 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 138,0281 oldu. GEL → HUF kurundaki değişiklik 5.00 değerindeydi.
GEL → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 142,1000, en düşük 129,1310 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 134,0209 oldu. GEL → HUF kurundaki değişiklik 7.50 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gürcistan larisinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Macar Forinti
|1 GEL
|142,10000 HUF
|5 GEL
|710,50000 HUF
|10 GEL
|1.421,00000 HUF
|20 GEL
|2.842,00000 HUF
|50 GEL
|7.105,00000 HUF
|100 GEL
|14.210,00000 HUF
|250 GEL
|35.525,00000 HUF
|500 GEL
|71.050,00000 HUF
|1000 GEL
|142.100,00000 HUF
|2000 GEL
|284.200,00000 HUF
|5000 GEL
|710.500,00000 HUF
|10000 GEL
|1.421.000,00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Gürcistan Larisi
|2000 HUF
|14,07464 GEL
|5000 HUF
|35,18660 GEL
|10000 HUF
|70,37320 GEL
|15000 HUF
|105,55980 GEL
|20000 HUF
|140,74640 GEL
|30000 HUF
|211,11960 GEL
|40000 HUF
|281,49280 GEL
|50000 HUF
|351,86600 GEL
|60000 HUF
|422,23920 GEL
|100000 HUF
|703,73200 GEL
|150000 HUF
|1.055,59800 GEL
|200000 HUF
|1.407,46400 GEL