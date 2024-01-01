5 Gürcistan larisinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile GEL → HUF çevirin

1,000₾ GEL = 142,1Ft HUF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → HUF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HUF
1 GEL → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek142,1000142,1000
Düşük135,3340129,1310
Ortalama138,0281134,0209
Değişim5.00%7.50%
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1 GEL → HUF istatistikleri

GEL → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 142,1000, en düşük 135,3340 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 138,0281 oldu. GEL → HUF kurundaki değişiklik 5.00 değerindeydi.

GEL → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 142,1000, en düşük 129,1310 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 134,0209 oldu. GEL → HUF kurundaki değişiklik 7.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - HUF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Macar Forinti
1 GEL142,10000 HUF
5 GEL710,50000 HUF
10 GEL1.421,00000 HUF
20 GEL2.842,00000 HUF
50 GEL7.105,00000 HUF
100 GEL14.210,00000 HUF
250 GEL35.525,00000 HUF
500 GEL71.050,00000 HUF
1000 GEL142.100,00000 HUF
2000 GEL284.200,00000 HUF
5000 GEL710.500,00000 HUF
10000 GEL1.421.000,00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Gürcistan Larisi
2000 HUF14,07464 GEL
5000 HUF35,18660 GEL
10000 HUF70,37320 GEL
15000 HUF105,55980 GEL
20000 HUF140,74640 GEL
30000 HUF211,11960 GEL
40000 HUF281,49280 GEL
50000 HUF351,86600 GEL
60000 HUF422,23920 GEL
100000 HUF703,73200 GEL
150000 HUF1.055,59800 GEL
200000 HUF1.407,46400 GEL